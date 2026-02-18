Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen und Geschädigte nach Körperverletzung gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen nach einer mutmaßlichen Körperverletzung gestern Abend gegen 23.40 Uhr im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Goethestraße. Hier soll es zu einer Körperverletzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Eine Person soll in der Folge für kurze Zeit bewusstlos zum Liegen gekommen sein. Alle Beteiligten entfernten sich in unbekannte Richtung noch bevor der Rettungsdienst und die Polizei eintrafen. Der oder die Geschädigte des Vorfalls sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0042034/2026 zu melden. (ah)

