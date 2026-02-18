Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW in Tiefgarage beschädigt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Bislang unbekannte Täter zerstörten die Scheibe auf der Fahrerseite des Audis eines 64-Jährigen. Der PKW war in der ersten Ebene einer Tiefgarage in der Mönchelsstraße geparkt. Anschließend entwendeten der oder die Täter in der Zeit vom 17.02.2026, 11.30 Uhr bis 18.02.2026, 12.00 Uhr mehrere Pfandflaschen aus dem Innenraum des Fahrzeuges und flüchteten. Es entstand Sachschaden an der Scheibe in Höhe von circa 400 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0042541/2026) zu melden. (ak)

