Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht und geflüchtet

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 25-jähriger Fahrradfahrer den Eichrodter Weg in Richtung Bahnhofstraße und kollidierte mit dem abgestellten VW einer 38-Jährigen. Der 25-Jährige flüchtete vom Unfallort, konnte aber noch im Nahbereich durch die Polizei festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille und ein Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Amphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 25-Jährigen wurde eingeleitet. (ak)

