Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Callcenter-Betrug

Wartburgkreis (ots)

Eine 72-Jährige überwies Ende letzten Jahres mehrere tausend Euro auf diverse Handelsplattformen. Zuvor wurden ihr durch mehrere Callcenter-Mitarbeiter hohe Gewinne durch verschiedene Investmentanlagen versprochen. Dazu hat die 72-Jährige Zahlungen auf verschiedene Bankkonten vorgenommen, eine Gewinnausschüttung gab es zu keiner Zeit. Es entstand ein Vermögensschaden von über 20.000 Euro. Sollten Sie selbst solche Anrufe bekommen, legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren umgehend die Polizei. Bestenfalls notieren Sie sich die Telefonnummer. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

