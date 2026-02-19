PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Fußgänger verletzt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 54-jähriger Renault-Fahrer wollte heute gegen 11.20 Uhr von einem Parkplatz eines Baumarktes auf die Ohrdrufer Straße einfahren und übersah dabei scheinbar einen 89-jährigen Fußgänger, welcher auf dem Gehweg lief. Es kam zur Kollision, wobei der 89-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha

  • 19.02.2026 – 14:30

    LPI-GTH: Leicht verletzt

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 39 Jahre alter Ford-Fahrer wollte heute Vormittag von der Münzstraße aus die Kreuzung zur Weimarer Straße passieren. Es kam zur Kollision mit einem Renault einer 70-Jährigen, die sich bereits auf der Weimarer Straße in Richtung Friesenstraße befand. Durch den Zusammenstoß erlitt die 70-Jährige leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:00

    LPI-GTH: Positive Bilanz

    Landkreis Gotha (ots) - In den vergangenen Tagen führte die Polizei mehrere Verkehrskontrollen im Zusammenhang mit Faschingsveranstaltungen im Landkreis Gotha durch. Ziel dieser Verkehrssicherheitsaktion ist die Bekämpfung der Hauptunfallursache "Fahren unter Alkohol und/oder Einfluss von berauschenden Mitteln". Die Bilanz ist positiv. Bei einer Verkehrskontrolle in der Goldbacher Straße wurden innerhalb von zwei Stunden 80 Fahrzeugführer kontrolliert. Der höchste ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Callcenter-Betrug

    Wartburgkreis (ots) - Eine 72-Jährige überwies Ende letzten Jahres mehrere tausend Euro auf diverse Handelsplattformen. Zuvor wurden ihr durch mehrere Callcenter-Mitarbeiter hohe Gewinne durch verschiedene Investmentanlagen versprochen. Dazu hat die 72-Jährige Zahlungen auf verschiedene Bankkonten vorgenommen, eine Gewinnausschüttung gab es zu keiner Zeit. Es entstand ein Vermögensschaden von über 20.000 Euro. Sollten Sie selbst solche Anrufe bekommen, legen Sie sofort ...

    mehr
