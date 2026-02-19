LPI-GTH: Fußgänger verletzt
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 54-jähriger Renault-Fahrer wollte heute gegen 11.20 Uhr von einem Parkplatz eines Baumarktes auf die Ohrdrufer Straße einfahren und übersah dabei scheinbar einen 89-jährigen Fußgänger, welcher auf dem Gehweg lief. Es kam zur Kollision, wobei der 89-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. (ak)
