Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauschter Busfahrer

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 57-jähriger Busfahrer fuhr gestern gegen 15.00 Uhr in der Ichtershäuser Straße augenscheinlich aufgrund eines Fahrfehlers rückwärts gegen ein Hallentor. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und am Hallentor in Höhe von insgesamt circa 30.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall und zur Fahrtauglichkeit des Fahrers wurden aufgenommen. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

