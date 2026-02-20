LPI-GTH: Berauschter Busfahrer

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 39 Jahre alter Ford-Fahrer wollte heute Vormittag von der Münzstraße aus die Kreuzung zur Weimarer Straße passieren. Es kam zur Kollision mit einem Renault einer 70-Jährigen, die sich bereits auf der Weimarer Straße in Richtung Friesenstraße befand. Durch den Zusammenstoß erlitt die 70-Jährige leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

