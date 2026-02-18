POL-CE: Ohne Führerschein unterwegs
Eicklingen (ots)
Eine Polizeistreife hat gestern Morgen (17.02.2026) in Eicklingen einen Mercedes Sprinter kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 35 Jahre alte Fahrer des Fahrzeuges keinen Führerschein hat. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell