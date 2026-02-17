PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 298 mit vier verletzten Personen

Ovelgönne (ots)

Gestern (16.02.2026) Mittag hat sich auf der L298 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem Ford gegen 13:45 Uhr die L298 von Ovelgönne kommend in Richtung Rixförde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ihr Fahrzeug auf der Strecke ins Schleudern und geriet dabei in den Gegenverkehr. Hier prallte es mit der Beifahrerseite in den entgegenkommenden VW einer 65-Jährigen. Der Ford kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die Unfallbeteiligten, darunter auch der 63 Jahre alte Beifahrer des VW sowie ein 13 Jahre altes Mädchen in dem Fahrzeug wurden teilweise schwer verletzt und in Krankenhäuser transportiert. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die L 298 voll gesperrt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

