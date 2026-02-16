Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Spaziergänger entdeckt leblose Person im Magnusgraben

Celle (ots)

Ein Spaziergänger hat heute Morgen gegen 06:30 Uhr eine leblose Person im Magnusgraben in Celle entdeckt. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnte leider nur noch deren Tod feststellen. Bei der Person handelt es sich um einen 76 Jahre alten Mann aus Celle. Nach bisherigen Ermittlungen war er gestern Abend nach 22 Uhr mit seinem Rad im Bereich der Straße Zur Ziegeninsel bzw. in deren weiteren Verlauf unterwegs. Hier stürzte er offenbar aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Abgrenzung und fiel im Laufe des Sturzes in den angrenzenden Magnusgraben.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Todesursache dauern noch an.

