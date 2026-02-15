Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 13.02.2026 Uhr bis Sonntag, 15.02.2026

Celle (ots)

Betrunken mit dem Rad gestürzt

Celle - Am frühen Freitagabend wurde der Rettungsleitstelle in Celle ein Unfall in der Straße Hohe Wende zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gemeldet. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der männliche 48-jährige Radfahrer aufgrund seiner Alkoholisierung ohne Einwirkung von Dritten gestürzt war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,9 Promille. Der Verunfallte wurde zur weiteren Untersuchung im AKH Celle vorgestellt, wo ihm zudem Eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Ohne Licht und alkoholisiert unterwegs

Celle- Am Samstag fiel in den frühen Morgenstunden im Stadtgebiet einer Funkstreifenwagenbesatzung ein Pkw auf, dessen Beleuchtung nicht eingeschaltet war. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer und dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens bezüglich Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Taschendiebstähle im Stadtgebiet

Celle - Im Verlauf des Samstages kam es in Einkaufsmärkten im Celler Stadtgebiet und beim Wochenmarkt in der Heese zu insgesamt 3 Taschendiebstählen. Später kam es ebenfalls zu einem möglichen Taschendiebstahl in Nienhagen. In zwei Fällen gab es Hinweise auf zwei männliche, dunkel gekleidete Personen, bei denen es sich möglicherweise um die Täter gehandelt haben könnte.

Verkehrsunfallflucht im Bereich eines Zebrastreifens

Celle- Am Samstagvormittag kommt es im Ortsteil Westercelle zu einer Verkehrsunfallflucht mit Beteiligung eines Pkw und eines Fahrradfahrers. Der bislang unbekannte Kraftfahrzeugführer fährt in Richtung Dasselsbruch, als ein Radfahrer die Straße fahrend und somit vorschriftswidrig an einem Fußgängerüberweg (sog. Zebrastreifen) überquert. Hier kommt es zu einem Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wird. Anschließend flüchten beide Unfallbeteiligen vom Unfallort. Der Radfahrer erscheint kurze Zeit später in der Dienststelle der Polizei Celle, um den Sachverhalt anzuzeigen. Das Kennzeichen des flüchtigen Pkw ist bekannt und es werden weitere Ermittlungen durchgeführt.

Untersagung der Weiterfahrt

Hambühren/Ovelgönne: Am Freitagabend gegen 19 Uhr wurde ein Fahrzeug gemeldet, welches in Schlangenlinien und mit ständig wechselnder Geschwindigkeit fahre. Im Wiesenweg konnte das Fahrzeug durch die Polizei Wietze angehalten und kontrolliert werden. Das Ergebnis eines durchgeführten Atemalkoholtests, ergab dass der Fahrzeugführer sein Fahrzeug mit mehr als 2 Promille führte. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall unter Einfluss und ohne Fahrerlaubnis

Bergen: In der Nacht auf den 15.02.2206 wurde um 01:38 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem durch einen Pkw zwei Zäune und eine Straßenlaterne beschädigt worden sei. Bei der Aufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel, aber auch ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs gewesen ist. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell