POL-CE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lüneburg/ Zweigstelle Celle und der Polizeiinspektion Celle -Durchsuchungen wegen des Verdachts des Drogenhandels-

Celle (ots)

Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des unerlaubten, gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen haben Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag, 12.02.2026, mehrere Durchsuchungsmaßnahmen in Stadt und Landkreis Celle durchgeführt. Die Maßnahmen erfolgten auf Grundlage mehrerer zuvor durch das Amtsgericht Celle erlassener Durchsuchungsbeschlüsse. Um den Durchsuchungszweck zu gewährleisten mussten einige Türen mit Zwangsmitteln geöffnet werden. Bei der Vollstreckung der Beschlüsse leistete eine männliche Person Widerstand gegen die Beamten. Die Polizei Celle wurde durch Einsatzkräfte aus anderen Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Lüneburg unterstützt. Seit Ende 2024 führten Ermittlerinnen und Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes Celle zusammen mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg, Zweigstelle Celle, intensive Ermittlungen gegen mehrere Männer im Alter von 23 bis 44 Jahren. Im Zuge dessen ergaben sich konkrete Hinweise auf die Betäubungsmittel und diverse Straftaten. Die Durchsuchung der Räumlichkeiten führte schließlich zum Auffinden u.a. von unterschiedlichen Betäubungsmitteln, geringe Mengen Cannabisprodukten, diversen verschreibungspflichtigen Medikamenten und Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Telefon: 05141/277-105
E-Mail: pressestelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

  • 13.02.2026 – 10:25

    POL-CE: Bedrohung von Mitarbeitern der Stadt Celle

    Stadt Celle (ots) - Im Französischen Garten kam es gestern am 12.02.26, um 09.27 h, zu einer Konfrontation zwischen einem 51-jähriger Mann und Mitarbeitern der Stadt Celle. Der Mann äußerte sich bedrohlich und hatte auch noch ein Küchenmesser in der Hand. Die Mitarbeitenden verständigten die Polizei, die den Sachverhalt aufnahmen, das Messer sicherstellten und dem Mann einen Platzverweis erteilten. Darüber hinaus ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:10

    POL-CE: Hermannsburg; Diebstahl einer Geldbörse- Zeugenaufruf-

    Hermannsburg/ LK Celle (ots) - Am 12.02.2026 wurde einer 67-jährigen Frau während ihres Einkaufs im Aldi-Markt Hermannsburg, Celler Str. 45, das Portemonnaie aus ihrer Jackentasche entwendet. Die Tat ereignete sich gegen 13.00 Uhr. Die derzeit unbekannte Täterschaft erbeutete Bargeld und diverse persönliche Karten. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 13:35

    POL-CE: Straftat; Betrunken mit E-Scooter unterwegs

    Bergen/ LK Celle (ots) - Am 11.02.2026, gegen 23.20 Uhr, nimmt die Polizei Bergen einen Verkehrsunfall in der Römstedtstraße, 29303 Bergen, auf, an dem ein 35-jähriger E-Scooterfahrer beteiligt ist. Dieser war gestürzt und wird dabei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wird bei der Person Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergibt eine AAK von 2,06 Promille. Eine Blutprobenentnahme wird ...

    mehr
