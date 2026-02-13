Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lüneburg/ Zweigstelle Celle und der Polizeiinspektion Celle -Durchsuchungen wegen des Verdachts des Drogenhandels-

Celle (ots)

Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des unerlaubten, gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen haben Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag, 12.02.2026, mehrere Durchsuchungsmaßnahmen in Stadt und Landkreis Celle durchgeführt. Die Maßnahmen erfolgten auf Grundlage mehrerer zuvor durch das Amtsgericht Celle erlassener Durchsuchungsbeschlüsse. Um den Durchsuchungszweck zu gewährleisten mussten einige Türen mit Zwangsmitteln geöffnet werden. Bei der Vollstreckung der Beschlüsse leistete eine männliche Person Widerstand gegen die Beamten. Die Polizei Celle wurde durch Einsatzkräfte aus anderen Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Lüneburg unterstützt. Seit Ende 2024 führten Ermittlerinnen und Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes Celle zusammen mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg, Zweigstelle Celle, intensive Ermittlungen gegen mehrere Männer im Alter von 23 bis 44 Jahren. Im Zuge dessen ergaben sich konkrete Hinweise auf die Betäubungsmittel und diverse Straftaten. Die Durchsuchung der Räumlichkeiten führte schließlich zum Auffinden u.a. von unterschiedlichen Betäubungsmitteln, geringe Mengen Cannabisprodukten, diversen verschreibungspflichtigen Medikamenten und Bargeld.

