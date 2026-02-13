Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg; Diebstahl einer Geldbörse- Zeugenaufruf-

Hermannsburg/ LK Celle (ots)

Am 12.02.2026 wurde einer 67-jährigen Frau während ihres Einkaufs im Aldi-Markt Hermannsburg, Celler Str. 45, das Portemonnaie aus ihrer Jackentasche entwendet. Die Tat ereignete sich gegen 13.00 Uhr. Die derzeit unbekannte Täterschaft erbeutete Bargeld und diverse persönliche Karten. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hermannsburg (Tel. +49 5052-9133111) in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Polizei:

Ihre Taschen sollten immer geschlossen sein. Tragen Sie die Geldbörse in einer verschlossenen Innentasche.

Seien Sie achtsam, wenn Sie angerempelt oder etwas gefragt werden.

Lassen Sie Ihre Sachen nie unbeaufsichtigt.

