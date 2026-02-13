PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg; Diebstahl einer Geldbörse- Zeugenaufruf-

Hermannsburg/ LK Celle (ots)

Am 12.02.2026 wurde einer 67-jährigen Frau während ihres Einkaufs im Aldi-Markt Hermannsburg, Celler Str. 45, das Portemonnaie aus ihrer Jackentasche entwendet. Die Tat ereignete sich gegen 13.00 Uhr. Die derzeit unbekannte Täterschaft erbeutete Bargeld und diverse persönliche Karten. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hermannsburg (Tel. +49 5052-9133111) in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Polizei:

Ihre Taschen sollten immer geschlossen sein. Tragen Sie die Geldbörse in einer verschlossenen Innentasche.

Seien Sie achtsam, wenn Sie angerempelt oder etwas gefragt werden.

Lassen Sie Ihre Sachen nie unbeaufsichtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Telefon: 05141/277-105
E-Mail: pressestelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 13:35

    POL-CE: Straftat; Betrunken mit E-Scooter unterwegs

    Bergen/ LK Celle (ots) - Am 11.02.2026, gegen 23.20 Uhr, nimmt die Polizei Bergen einen Verkehrsunfall in der Römstedtstraße, 29303 Bergen, auf, an dem ein 35-jähriger E-Scooterfahrer beteiligt ist. Dieser war gestürzt und wird dabei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wird bei der Person Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergibt eine AAK von 2,06 Promille. Eine Blutprobenentnahme wird ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 09:49

    POL-CE: Frau belästigt und beleidigt mehrfach Menschen in Celler Innenstadt

    Stadt Celle (ots) - Eine polizeiliche bekannte Frau fiel gestern mehrfach an verschiedenen Orten der Innenstadt Celle auf, indem Sie u.a. auch Minderjährige ansprach und diese belästigte und teilweise beleidigte. Nachdem die Hinweise bei der Polizei eingingen, konnte die Frau angetroffen und festgehalten werden. Es wurde eine ärztliche Begutachtung in einer ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 15:04

    POL-CE: Schwerer Raub in Celle - Zwei Tatverdächtige festgenommen

    Celle Stadtgebiet (ots) - Am 11.02.26, gegen 06:50 Uhr drangen nach derzeitigem Ermittlungsstand drei Männer in die Wohnung eines Opfers im Celler Ortsteil Blumlage / Altstadt ein . Die Täter traten die Wohnungstür ein und schlugen das Opfer mehrfach mit einem Gegenstand auf den Kopf und den Körper, wodurch es u.a. zu erheblichen Kopfverletzungen kam. Die Täter forderten zudem die Herausgabe von Geld sowie weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren