POL-CE: Straftat; Betrunken mit E-Scooter unterwegs
Bergen/ LK Celle (ots)
Am 11.02.2026, gegen 23.20 Uhr, nimmt die Polizei Bergen einen Verkehrsunfall in der Römstedtstraße, 29303 Bergen, auf, an dem ein 35-jähriger E-Scooterfahrer beteiligt ist. Dieser war gestürzt und wird dabei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wird bei der Person Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergibt eine AAK von 2,06 Promille. Eine Blutprobenentnahme wird angeordnet. Jetzt erwartet den Mann ein Strafverfahren.
