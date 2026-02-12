POL-CE: Frau belästigt und beleidigt mehrfach Menschen in Celler Innenstadt

Celle Stadtgebiet (ots) - Am 11.02.26, gegen 06:50 Uhr drangen nach derzeitigem Ermittlungsstand drei Männer in die Wohnung eines Opfers im Celler Ortsteil Blumlage / Altstadt ein . Die Täter traten die Wohnungstür ein und schlugen das Opfer mehrfach mit einem Gegenstand auf den Kopf und den Körper, wodurch es u.a. zu erheblichen Kopfverletzungen kam. Die Täter forderten zudem die Herausgabe von Geld sowie weiteren ...

mehr