POL-CE: Frau belästigt und beleidigt mehrfach Menschen in Celler Innenstadt
Stadt Celle (ots)
Eine polizeiliche bekannte Frau fiel gestern mehrfach an verschiedenen Orten der Innenstadt Celle auf, indem Sie u.a. auch Minderjährige ansprach und diese belästigte und teilweise beleidigte. Nachdem die Hinweise bei der Polizei eingingen, konnte die Frau angetroffen und festgehalten werden. Es wurde eine ärztliche Begutachtung in einer spezialisierten Einrichtung veranlasst. Entsprechende Anzeigen wurden durch die Polizei gefertigt
