Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Frau belästigt und beleidigt mehrfach Menschen in Celler Innenstadt

Stadt Celle (ots)

Eine polizeiliche bekannte Frau fiel gestern mehrfach an verschiedenen Orten der Innenstadt Celle auf, indem Sie u.a. auch Minderjährige ansprach und diese belästigte und teilweise beleidigte. Nachdem die Hinweise bei der Polizei eingingen, konnte die Frau angetroffen und festgehalten werden. Es wurde eine ärztliche Begutachtung in einer spezialisierten Einrichtung veranlasst. Entsprechende Anzeigen wurden durch die Polizei gefertigt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Telefon: 05141/277-105
E-Mail: pressestelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

  • 11.02.2026 – 15:04

    POL-CE: Schwerer Raub in Celle - Zwei Tatverdächtige festgenommen

    Celle Stadtgebiet (ots) - Am 11.02.26, gegen 06:50 Uhr drangen nach derzeitigem Ermittlungsstand drei Männer in die Wohnung eines Opfers im Celler Ortsteil Blumlage / Altstadt ein . Die Täter traten die Wohnungstür ein und schlugen das Opfer mehrfach mit einem Gegenstand auf den Kopf und den Körper, wodurch es u.a. zu erheblichen Kopfverletzungen kam. Die Täter forderten zudem die Herausgabe von Geld sowie weiteren ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:25

    POL-CE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Eversen schwer verletzt

    Bergen/ LK Celle (ots) - Am 10.02.26, 14.32 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Dahlbrücke/ L240 / Dorfstraße in Eversen ein Verkehrsunfall bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein 50-jähriger Pkw-Fahrer den in Richtung Eversen ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:58

    POL-CE: Brennender Papierkorb in Schule

    Celle (ots) - In der Berufsbildenden Schule (BBS III) im Ortsteil Altenhagen hat am Dienstagvormittag gegen 09.50 h der Inhalt eines Mülleimers in Toilettenräumen gebrannt. Aufgrund der Rauchentwicklung waren Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Das Feuer war durch Mitarbeitende der Schule bereits gelöscht worden. Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Polizei hat einen entsprechenden ...

    mehr
