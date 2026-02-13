Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bedrohung von Mitarbeitern der Stadt Celle

Stadt Celle (ots)

Im Französischen Garten kam es gestern am 12.02.26, um 09.27 h, zu einer Konfrontation zwischen einem 51-jähriger Mann und Mitarbeitern der Stadt Celle. Der Mann äußerte sich bedrohlich und hatte auch noch ein Küchenmesser in der Hand. Die Mitarbeitenden verständigten die Polizei, die den Sachverhalt aufnahmen, das Messer sicherstellten und dem Mann einen Platzverweis erteilten. Darüber hinaus erwartet ihn jetzt noch eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell