Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zahlreiche Verkehrsunfälle

Celle (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Celle ist es gestern (16.02.206) Nachmittag / Abend aufgrund der Straßenglätte zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. In den meisten Fällen ist es bei Blechschäden geblieben, bei einigen Unfällen wurden aber leider auch Personen verletzt.

Gegen 19:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW die Welfenallee in Celle. An einem Zebrastreifen musste ein vor ihm fahrender 28-Jähriger mit seinem BMW anhalten. Der 18-Jährige kam beim Bremsen mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und touchierte den BMW. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich, der BMW-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Auf der B3 hat sich gegen 18:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ein 51 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Audi die B3 aus Celle kommend in Richtung Hannover. Unmittelbar vor der Abfahrt Westercelle kam er vermutlich aufgrund der Glätte mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, rutschte in den Gegenverkehr und prallte dort in die Leitplanke. Ein 63 Jahre alter Renaultfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des Audis. Ein hinter dem Renault fahrender 27-Jähriger konnte mit seinem Opel ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den Renault. Der Fahrer des Renaults wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Alle drei Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 50.000 Euro. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für zirka 2 Stunden einspurig gesperrt.

Ein 54-Jähriger befuhr gegen 18:25 Uhr in Celle die Biermannstraße in Richtung Petersburgstraße. An der Kreuzung hielt er mit seinem Skoda an einer roten Ampel. Eine hinter ihm fahrende 56-Jährige konnte ihren Ford nicht mehr rechtzeitig abbremsen, geriet ins Rutschen und prallte in das Heck des Skoda. Bei dem Unfall wurde die 20 Jahre alte Beifahrerin des Skoda leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe zirka 5000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 15:45 im Celler Ortsteil Groß Hehlen. Eine 20 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Opel die Celler Straße und musste in Höhe der Hausnummer 22 an einer roten Ampel anhalten. Ein hinter ihr fahrender 18 Jahre alte Fahrer eines BMW übersah dies und fuhr auf den Opel auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Verletzt wurde niemand, der entstandene Schaden liegt bei zirka 5.000 Euro.

In Wathlingen ist es gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24-Jähriger war mit seinem Traktor auf der L 311 aus Eicklingen in Richtung Wathlingen unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Straße "Triftweg" rutschte das Heck seines Fahrzeuges weg und touchierte den entgegenkommenden Toyota einer 59-Jährigen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell