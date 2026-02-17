Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Hohnhorst (ots)

In Hohnhorst ist es in der Zeit von Sonntag, 15.02.2026, 16:30 Uhr bis Montag, 16.02.2026, 07:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Unbekannter mit seinem PKW in dem genannten Zeitraum in Hohnhorst die Straße "Am Alten Hof" in Richtung Jarnsen. In Höhe der Hausnummer 2 kam er offensichtlich von der schneeglatten Fahrbahn nach rechts ab und stieß gegen eine Kirchenmauer und ein Zugangstor. Beides wurde beschädigt. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 in Verbindung zu setzen.

