Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Festnahme nach räuberischem Diebstahl - Täter in Untersuchungshaft

Celle (ots)

Am frühen Sonntagabend (15.02.2026) gegen 19 Uhr wurde eine 72 Jahre alte Frau Opfer einer versuchten schweren räuberischen Erpressung in der Celler Innenstadt. Der Täter begegnete ihr mit einem Fahrrad in der Fußgängerzone. In der Neuen Straße stieg er vom Rad ab und ging unvermittelt auf die Frau zu. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe der Handtasche der Frau. Die Frau machte jedoch durch lautes Schreien auf sich aufmerksam, sodass der Täter schließlich die Flucht ergriff. Herbeieilende Zeugen kümmerten sich um die Frau, die nicht verletzt wurde. Durch intensiv geführte Ermittlungen wurde der Täter schnell ermittelt und schon am Montag (16.02.2026) durch die Celler Polizei festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 42 Jahre alte Mann dem Haftrichter des Amtsgerichts Celle vorgeführt. Dieses mündete für ihn schließlich in einer Untersuchungshaft. Der Täter ist in der Vergangenheit schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und einschlägig vorbestraft. Derzeit wird geprüft, ob ihm noch weitere Taten zuzuordnen sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

