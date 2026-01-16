LPI-SHL: Außenverkleidung beschädigt
Suhl (ots)
Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Mittwochabend, 22:15 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 04:45 Uhr die Außenverkleidung eines Einkaufsmarktes in der Hufelandstraße in Suhl. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0011839/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.
