Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der B 214

Bröckel (ots)

Gestern (16.02.2026) Abend hat sich auf der B 214 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32 Jahre alter Mann gegen 19:45 Uhr mit seinem VW die B 214 aus Kreuzkrug kommend in Richtung Celle. Zwischen der Kreuzung Kreuzkrug und der Ortschaft Bröckel kam er auf der winterglatten Straße ins Rutschen und geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden BMW eines 69-Jährigen. Beide Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

