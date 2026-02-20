PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unversichert und berauscht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde gestern gegen 16.30 Uhr in der Ichtershäuser Straße kontrolliert. Der E-Scooter war nicht versichert. Ein Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verfahren gegen den 21-Jährigen wurde eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Ohne Erlaubnis

    Gotha (ots) - Gestern Abend wurde ein 45-jähriger Ford-Fahrer in der Kantstraße kontrolliert. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Berauschter Busfahrer

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 57-jähriger Busfahrer fuhr gestern gegen 15.00 Uhr in der Ichtershäuser Straße augenscheinlich aufgrund eines Fahrfehlers rückwärts gegen ein Hallentor. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und am Hallentor in Höhe von insgesamt circa 30.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall und zur Fahrtauglichkeit des Fahrers wurden aufgenommen. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Hund verletzt - Zeugen gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern gegen 17.00 Uhr beobachtete ein 68-jähriger Mann drei männliche Personen mit einem Hund in der Zeppelinstraße, welche in Richtung Nebestraße unterwegs waren. Eine der unbekannten Personen misshandelte den Hund massiv. Durch Polizeibeamte konnte ein 20-Jähriger mit einem Hund, einer braunen französischen Bulldogge, im Nahbereich festgestellt werden. Der Hund war leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren