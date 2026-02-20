LPI-GTH: Unversichert und berauscht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde gestern gegen 16.30 Uhr in der Ichtershäuser Straße kontrolliert. Der E-Scooter war nicht versichert. Ein Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verfahren gegen den 21-Jährigen wurde eingeleitet. (ak)
