Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildschwein kollidiert mit Opel auf Landstraße im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Morgen kurz vor 06:30 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Vehra und Haßleben zu einem Wildunfall. Ein 38-jähriger Opel-Fahrer war in Richtung Haßleben unterwegs gewesen, als ein Wildschwein die Fahrbahn querte. In der weiteren Folge kam es zur Kollision zwischen dem Tier und dem Auto. Der 38-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Das Wildschwein verendete noch an der Unfallstelle. Am Opel entstand unfallbedingter Sachschaden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell