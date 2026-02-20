PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Gestern in der Zeit von 10.45 Uhr bis 12.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Parkplatz im Mühlgrabenweg und beschädigte dabei mit seinem Heck den geparkten VW einer 65-Jährigen an der Fahrerseite und am Heck. Bisherigen Ermittlungen zufolge muss es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0043660/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

