Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gelegenheit macht Diebe

Georgenthal / Landkreis Gotha (ots)

Zeugen informierten am Samstagabend die Polizei, weil sie in Georgenthal einen jungen Mann beobachteten, wie dieser sich an unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen machte. Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gotha waren schnell am Ort des Geschehens und konnten den flüchtenden Mann stellen. Zu seinem Verdruss fand der 20jährige keine verwertbaren Gegenstände oder Geld in den Fahrzeugen. Gleichwohl muss er sich in naher Zukunft wegen des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen justiziell verantworten. Die Polizei Gotha appelliert wiederholt an alle Fahrzeugbesitzer, den ordnungsgemäßen Verschluss der fahrbaren Untersätze im Zuge des Parkens zu kontrollieren. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

