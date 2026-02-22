PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugspiegel abgetreten

Stadtilm, Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte in der Lindenstraße geparkte Fahrzeuge. An zwei Pkw beschädigten der oder die Täter die Außenspiegel auf der Gehweg-zugewandten Seite, vermutlich durch Schlagen oder Abtreten. Der Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0045242/2026 zu melden. (jk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

