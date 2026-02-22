LPI-GTH: Fahrzeugspiegel abgetreten
Stadtilm, Ilm-Kreis (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte in der Lindenstraße geparkte Fahrzeuge. An zwei Pkw beschädigten der oder die Täter die Außenspiegel auf der Gehweg-zugewandten Seite, vermutlich durch Schlagen oder Abtreten. Der Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0045242/2026 zu melden. (jk)
