LPI-GTH: Fahrzeugspiegel abgetreten

Georgenthal / Landkreis Gotha (ots) - Zeugen informierten am Samstagabend die Polizei, weil sie in Georgenthal einen jungen Mann beobachteten, wie dieser sich an unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen machte. Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gotha waren schnell am Ort des Geschehens und konnten den flüchtenden Mann stellen. Zu seinem Verdruss fand der 20jährige keine verwertbaren Gegenstände oder Geld in den Fahrzeugen. Gleichwohl muss er sich in naher Zukunft wegen ...

mehr