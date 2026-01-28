PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnhausbrand

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Glashütten, Schloßborn, Taunusblick, Dienstag, 27.01.2026, 22:28 Uhr

(mh)Am Dienstagabend wurde die Polizei über ein Wohnhausbrand in Glashütten-Schloßborn informiert. Durch die entsandten Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnte das Einfamilienhaus in der Straße "Taunusblick" bereits im Vollbrand angetroffen werden.

Die Anwohner konnten sich selbst aus dem Haus befreien und werden zum aktuellen Zeitpunkt noch durch vor Ort befindliche Rettungskräfte behandelt.

Teilweise kam es zu Schäden an benachbarten Häusern durch Hitzeentwicklung und Funkenflug. Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf mindestens 700.000 Euro.

Die Lösch- und Einsatzmaßnahmen dauern an.

