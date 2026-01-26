PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Trickdiebe auf Parkplatz und vor der Haustür +++ Kinder beschädigten Tür und Fenster und flüchten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Trickdiebe auf Parkplatz und vor der Haustür, Friedrichsdorf, Freitag, 23.01.2026 & Samstag, 24.01.2026

(da)Freitag und Samstag waren Trickdiebe in Friedrichsdorf zugange. Am Freitagmittag gegen 12 Uhr folgten zwei Männer einer Frau bis vor ihre Haustür in der Köpperner Straße. Einer der beiden sprach sie dort mit gebrochenem Deutsch an und wedelte mit einem Smartphone vor ihrem Gesicht. So abgelenkt merkte sie nicht, wie der zweite Mann in ihre Handtasche griff und das Portemonnaie mitsamt Inhalt entwendete. Bei den Tätern handelte es sich um zwei etwa 30 Jahre alte Männer mit einer Größe von circa 1,70 Metern und einer kräftigen Statur. Sie wurden als osteuropäisch aussehend beschrieben, hatten dunkle Haare und waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug zudem eine schwarze Mütze. Im zweiten Fall traf es einen Mann auf dem Parkplatz gegenüber dem Taunus Carré in der Wilhelmstraße. Gegen 9.40 Uhr am Samstag bat ihn dort ein Fremder um Wechselgeld. Während dieser Interaktion gelang es dem Unbekannten, unbemerkt Bargeld aus dem Portemonnaie des Mannes zu entwenden. Der Tatverdächtige wird als männlich, 1,90 Meter groß, mit braunen Haaren und einem schwarzen Mantel beschrieben. In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Kinder beschädigten Tür und Fenster und flüchten, Oberursel, Bommersheim, Karl-Hermann-Flach-Straße, Freitag, 23.01.2026, 8 Uhr

(da)Am Freitagmorgen beschädigten drei Kinder mutwillig die Hauseingangstür und das Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Hermann-Flach-Straße in Bommersheim. Als Anwohner die Jungen zur Rede stellen wollten, ergriffen diese die Flucht in Richtung einer Sportanlage. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Bei den Kindern handelte es sich um drei etwa 12 Jahre alte Jungen. Einer von ihnen hatte eine schmale Statur, dunkle Haare, die in einem Sidecut geschnitten waren, und trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose mit roter Schrift, schwarze Schuhe und einen schwarzen Rucksack. Der zweite hatte eine korpulente Statur, dunkle kurze Haare, eine hellblaue Jacke, eine blaue Jeans, schwarze Schuhe und einen schwarzen Rucksack. Der dritte hatte blonde, kurze Haare, die er im Topfschnitt trug, einen blauen Pullover, eine schwarze Jacke, eine graue Jeans, schwarze Schuhe und einen schwarzen Rucksack. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

