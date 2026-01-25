PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Wohnungseinbruch +++ Fahrraddiebstahl +++ Verkehrsunfallflucht +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Merianweg, 61381 Friedrichsdorf Tatzeit: Fretiag, 23.01.2026, 09:30 Uhr bis 23.01.2026, 16:30 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter näherten sich dem Einfamilienhaus und hebelten ein Zimmerfenster im Frontbereich des Hauses auf. Durch dieses gelangten der oder die Täter in das Innere. Dort wurden durch den oder die Täter alle Räumlichkeiten betreten. Es wurden Schränke und Kommoden geöffnet auf der Suche nach geeignetem Diebesgut. Der oder die Täter verließen das Haus durch die Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe und Zusammensetzung des Stehlgutes müssen noch ermittelt werden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Fahrraddiebstahl

Falkensteiner Straße, Königstein im Taunus Donnerstag, 22.01.2026, 07:45 Uhr - 12:45 Uhr Unbekannte Täter entwendeten ein grünes S-Pedelec der Marke Cube, obwohl dieses mit zwei Schlössern an einem Zaun des Taunusgymnasiums angeschlossen war. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter 06174/92660.

Vandalismus auf Friedhof

Limburger Straße, Königstein im Taunus Donnerstag, 15.01.2026, 10:00 Uhr bis Samstag, 24.01.2026, 12:51 Uhr Am Samstagmittag fiel einer Königsteiner Bürgerin auf, dass irgendwann in den letzten zwei Wochen unbekannte Vandalen mehrere Gräber im Königsteiner Friedhof angegangen haben. Die Täter entwendeten eine Vielzahl von Grablaternen aus verschiedenen Gräbern indem sie diese aus den Verankerungen rissen. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 25.000EUR geschätzt. Wer in der jüngsten Vergangenheit diesbezüglich Beobachtungen am Friedhof machen konnte wird gebeten sich mit der Polizei in Königstein unter 06174/92660 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Altkönigstraße, Kronberg im Taunus Donnerstag, 22.01.2026, 14:45 Uhr - 16:15 Uhr In Abwesenheit der Geschädigten versuchten bislang unbekannte Täter in eine im ersten Obergeschoss in der Altkönigstraße gelegenen Wohnung einzudringen. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in den Hausflur und versuchten mit einem Hebelwerkzeug die Wohnungstür aufzubrechen. Nachdem dies misslang ließen sie von der weiteren Tatausführung ab und entfernten sie sich in unbekannte Richtung. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von ca. 350EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Königstein unter 06174/92660.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Hainstraße, Kronberg im Taunus Freitag, 23.01.2026, 11:40 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache kam an der genannten Örtlichkeit ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden mehrere Elemente eines Maschendrahtzaunes beschädigt. Ohne ihren Pflichten nachzukommen entfernte sich die unfallverursachende Person von der Örtlichkeit. Der entstandene Fremdschaden wird auf ca. 2.000EUR geschätzt. Durch den Aufprall wurden Teile der Fahrzeugfront des Verursacherfahrzeuges abgerissen. Diese Teile können laut den ermittelnden Beamten einem weißen Audi zugeordnet werden. Wer zum Geschehen sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Königstein unter 06174/92660 zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bischof-Kaller-Straße, Königstein im Taunus Freitag, 23.01.2026, 10:15 Uhr - 11:30 Uhr Eine 58-jährige Oberurselerin stellte ihren grauen Hyundai Ioniq zum genannten Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Facharztzentrums ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam bemerkte sie, dass ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken aus einer anderen Parklücke ihr Fahrzeug im Heckbereich angefahren hatte. Durch die Kollision ist ein Sachschaden von ca. 3.000EUR am Hyundai entstanden. Sachdienliche Hinweise den Unfall betreffend werden bei der Polizei in Königstein unter 06174/92660 entgegengenommen.

