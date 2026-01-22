PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Metzgerei +++ Mehrere beschädigte Autos bei Fahrmanöver

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Metzgerei,

Oberursel, Vorstadt, Dienstag, 20.01.2026, 22.10 Uhr bis 20.01.2026, 22.45 Uhr

(da)Am Dienstagabend sind zwei Unbekannte in eine Metzgerei in Oberursel eingebrochen. Gegen 22.10 Uhr hebelten die Täter die Tür der Filiale in der Vorstadt auf. Anschließend begab sich einer von ihnen in den Verkaufsraum, während sein Komplize den Eingang bewachte. Im Inneren machte sich der Erste vergeblich an den Ladenkassen zu schaffen, die sich jedoch nicht öffnen ließen. Dann traten beide zunächst die Flucht an, kamen jedoch kurze Zeit später zurück und entwendeten Wurst- und Käsewaren im Wert von mehreren Hundert Euro aus der Auslage. Mit dieser Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Tat wurde von Videokameras aufgezeichnet. Bei dem Einbrecher im Verkaufsraum handelt es sich um einen Mann, der eine dunkle Jacke, eine helle Hose und schwarze Schuhe trug. Er hatte sein Gesicht mit einer schwarzen Maske verdeckt. Zum zweiten Täter liegt derzeit noch keine Beschreibung vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

2. Mehrere beschädigte Autos bei Fahrmanöver, Bad Homburg, Stedter Weg, Mittwoch, 21.01.2026, 11.50 Uhr

(da)Am Mittwoch beschädigte eine Dame mehrere Autos bei einem Fahrmanöver auf einem Parkplatz in Bad Homburg. Gegen 11.50 Uhr fuhr die 85-Jährige mit ihrem Suzuki auf den Parkplatz des Bürgerhauses im Stedter Weg. Aus bislang unbekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte mit zwei weiteren Pkw sowie einer Packstation und fuhr eine Böschung hinunter, wo das Auto schließlich zum Stehen kam. Alle drei Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 85-Jährige und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

