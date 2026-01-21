PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mountainbike und Handtasche entwendet +++ E-Scooter gestohlen +++ Kollision mit Parkhauswand

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mountainbike und Handtasche entwendet, Bad Homburg, Heuchelheimer Straße, Montag, 19.01.2026, 18:00 Uhr

(ro)Unbekannte haben in Bad Homburg am frühen Montagabend ein Mountainbike und eine Handtasche entwendet. Die Besitzerin stellte ihr schwarzes Zweirad in der Heuchelheimer Straße in Höhe der Hausnummer 172 mit einem Schloss gesichert ab. Ihre Handtasche, in der sich auch ein iPhone befand, ließ sie kurzzeitig am Lenker hängen. Als sie wenig später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass sowohl vom Fahrrad als auch von der Handtasche jede Spur fehlte. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. E-Scooter gestohlen,

Oberursel, Hohemarkstraße, Samstag, 17.01.2026, 15:00 Uhr bis Montag, 19.01.2026, 20:00 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen haben Diebe in Oberursel einen E-Scooter gestohlen. Die Täter näherten sich zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Montag, 20:00 Uhr dem an der U-Bahn-Station Lahnstraße abgestellten schwarzen E-Scooter der Marke "Zamelux Green", entfernten auf unbekannte Art und Weise das Schloss und ließen dieses am Boden liegen. Samt Elektrokleinstfahrzeug, an dem zuletzt das Kennzeichen "990 NTB" angebracht war, zogen die Unbekannten von dannen. Die Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Kollision mit Parkhauswand,

Bad Homburg, Ritter-von-Marx-Brücke, Dienstag, 20.01.2026, 10:50 Uhr

(ro)In Bad Homburg ist am Dienstagvormittag eine Autofahrerin gegen eine Parkhauswand gefahren. Die Seniorin fuhr gegen 10:50 Uhr mit ihrem Suzuki in das Parkhaus in der Straße "Ritter-von-Marx-Brücke" ein. Im Bereich einer Kurve geriet sie ersten Ermittlungen zufolge unbeabsichtigt auf das Gaspedal und kollidierte mit der Wand. In Folge dessen wurde die Fahrerin verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Parkhauswand wurde erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

