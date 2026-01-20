PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Über Zweihunderttausend Euro Schaden - Falsche Polizeibeamte erbeuten wertvolle Münzsammlung +++ Unbekannte rauben Smartphone +++ Bargeld und Schmuck bei Einbruch entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Über Zweihunderttausend Euro Schaden - Falsche Polizeibeamte erbeuten wertvolle Münzsammlung, Bad Homburg, Montag, 19.01.2026, 10.15 Uhr bis 13.50 Uhr

(da)Am Montag erbeuteten perfide Betrüger eine Münzsammlung, indem sie eine Rentnerin in Bad Homburg hinters Licht führten. Gegen 10 Uhr nahmen die Täter erstmals telefonisch Kontakt mit der Dame auf. Sie gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus: Das Hab und Gut der Bad Homburgerin sei in Gefahr. Man hätte gesicherte Informationen, dass ihre Sparkasse Ziel eines Überfalls werden würde. Nun müsse schnell gehandelt werden, damit ihr Erspartes nicht möglichen Dieben zum Opfer falle. Mit dieser geschickten und manipulativen Gesprächsführung bauten die Betrüger eine entsprechende Drohkulisse auf und setzten die Dame permanent unter Druck. Sie begab sich zu ihrer Hausbank und nahm ihre Münzsammlung im Wert von über 200.000 Euro an sich. Diese übergab sie auf Anweisung der Betrüger gegen 13.50 Uhr in einem Wohngebiet südlich des Schlossparks an einen ihr unbekannten Mann. Dieser war etwa 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß, hatte eine stämmige Figur, einen schwarzen Vollbart und mittellange lockige Haare. Er trug einen dunkelblauen Mantel, eine schwarze Hose und schwarze Herrenschuhe. Leider fiel erst im Nachgang auf, dass es sich bei dem Mann nicht um einen Polizeibeamten handelte, sondern um einen dreisten Betrüger.

Der vorliegende Fall zeigt, die Maschen der Betrüger sind vielfältig und passen sich stetig an öffentlichkeitswirksame Gegebenheiten an. Das Ergebnis ist jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse es nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen. Das gilt auch für Staatsanwaltschaften oder andere "Behörden". Bei solchen Telefonaten ist es nicht unhöflich, einfach aufzulegen, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter loszuwerden. Die Betrüger erreichen durch eine geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder ihre hochwertigen Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem beschriebenen Mann. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Unbekannte rauben Smartphone,

Bad Homburg, Ritter-von-Marx-Brücke, Montag, 19.01.2026, 17.30 Uhr

(da)Am Montagabend wurde eine Frau in Bad Homburg Opfer eines Raubes. Sie war zuvor in der Innenstadt in einen Streit mit mehreren Jugendlichen geraten, bei dem einer von ihnen ihr ins Gesicht gespuckt hatte. Gegen 17.30 Uhr hielt sich die Frau nun an der Bushaltestelle an der Ritter-von-Marx-Brücke auf, als die Jugendlichen wieder auftauchten. Einer von ihnen stieß die Frau zu Boden, während ein anderer ihr das Smartphone aus der Hand riss. Mit ihrer Beute flüchteten die vier in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes sowie Beleidigung und fahndet nach den vier Tatverdächtigen. Sie waren 14 bis 16 Jahre alt, männlich, hatten eine schmale Figur und waren wie folgt beschrieben: Einer war zwischen 1,55 und 1,60 Meter groß, hatte dunkle Haare, eine dunklere Hautfarbe und trug eine graue Jacke. Ein weiterer war etwa 1,75 Meter groß, hatte eine hellere Hautfarbe und trug eine schwarze Jacke. Die beiden anderen Jugendlichen konnten nicht näher beschrieben werden. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Bargeld und Schmuck bei Einbruch entwendet, Friedrichsdorf, Köppern, Merianweg, Montag, 19.01.2026, 15 Uhr bis 16.45 Uhr

(da)Am Montagnachmittag kam es in Köppern zu einem Einbruch, bei dem Schmuck und Bargeld entwendet wurden. Zwischen 15 Uhr und 16.45 Uhr hebelten die Täter die Hauseingangstür des Einfamilienhauses im Merianweg auf und durchwühlten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Dabei gelangten sie an diverse Schmuckstücke und Bargeld, mit denen sie schlussendlich auf unbekanntem Wege die Flucht antraten. Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

4. Stromkabel von Baustelle entwendet,

Oberursel, Karl-Hermann-Flach-Straße, Samstag, 17.01.2026, 07:00 Uhr bis Montag, 19.01.2026, 08:00 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende mehrere Meter Stromkabel von einer Baustelle in Oberursel gestohlen. In der Karl-Hermann-Flach-Straße werden derzeit Bauarbeiten in einer Turnhalle durchgeführt. Zu diesem Zweck war auch eine Kabeltrommel in der Halle gelagert. Von dieser entwendeten die bislang unbekannten Täter rund 45 Meter Kabel und suchten damit unerkannt das Weite. Mögliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

