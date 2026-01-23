PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mit Messer Bargeld erbeutet +++ Festnahme und Zeugensuche nach Körperverletzung +++ Trauerkranz an Ehrendenkmal angezündet +++ Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mit Messer Bargeld erbeutet,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher Straße, Donnerstag, 22.01.2026, 21.15 Uhr

(da)Am Donnerstagabend hat eine bislang unbekannte Personengruppe in Ober-Eschbach Bargeld von einem Mann erpresst und ihn mit Pfefferspray attackiert. Der Mann befand sich gegen 21.15 Uhr in der Ober-Eschbacher Straße, als plötzlich drei vermummte Personen vor ihm standen. Sie hielten ein Messer und ein Pfefferspray vor sich und forderten ihn auf, ihnen sein Bargeld auszuhändigen. Nachdem sie das Geld erhalten hatten, sprühte einer der Unbekannten dem Mann Pfefferspray ins Gesicht, schlug ihm in den Bauch und alle rannten über die Jakob-Lengfelder-Straße in Richtung der U-Bahnhaltestelle davon. Die Kriminalpolizei fahndet nun anhand einer Personenbeschreibung nach den Tätern. Zwei von ihnen waren etwa zwei Meter, der dritte circa 1,75 Meter groß. Sie waren vermutlich männlich, dunkel gekleidet, hatten vermummte Gesichter und sprachen akzentfreies Deutsch. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Festnahme und Zeugensuche nach Körperverletzung, Bad Homburg, Gluckensteinweg & Saalburgstraße, Donnerstag, 22.01.2026, 20.50 Uhr

(da) Am Donnerstagabend kam es in Bad Homburg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Einer der Beteiligten konnte festgenommen werden, nach den zwei weiteren Tatverdächtigen fahndet die Polizei. Gegen 20.50 Uhr meldete sich ein Mann telefonisch bei der Polizeistation Bad Homburg. Er gab an, kurz zuvor im Gluckensteinweg von mehreren Personen angegangen und beleidigt worden zu sein. Die Unbekannten hätten ihn mit einem silberfarbenen Range Rover zugeparkt, beleidigt und auf sein Auto eingeschlagen. Er selbst habe noch in sein Auto einsteigen und in Richtung der Polizeistation davonfahren können. Vor der Polizeistation stieg der junge Mann erneut aus seinem Auto aus und wurde dort von den drei Personen, die ihm gefolgt waren, erneut angegangen. Diese schlugen auf ihn ein. Einsatzkräfte konnten die Auseinandersetzung stoppen und einen 20-Jährigen aus Griesheim festnehmen. Seinen zwei Komplizen gelang die Flucht. Einer flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der andere stieg in den Range Rover und fuhr in Richtung Bundesstraße 456 davon. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein Konflikt im privaten Umfeld der Beteiligten ursächlich für die Auseinandersetzung gewesen sein. Der Geschädigte selbst verneinte eine ärztliche Behandlung. Auch eine Beschreibung der beiden geflüchteten Täter war ihm nicht möglich. Der 20-jährige Tatverdächtige wurde am Folgetag nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fahndet nach den beiden bislang unbekannten Tätern sowie dem silberfarbenen Range Rover. An diesem waren zuvor entwendete Bad Homburger Kennzeichen (HG) montiert. Wenn Sie den Konflikt in der Saalburgstraße oder im Gluckensteinweg mitbekommen oder den beschriebenen Range Rover gesehen haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

3. Trauerkranz an Ehrendenkmal angezündet, Usingen, Schlossgarten, Mittwoch, 21.01.2026 bis Donnerstag, 22.01.2026, 7.30 Uhr

(da)Im Usinger Schlossgarten haben Unbekannte einen Trauerkranz angezündet und dabei ein Ehrendenkmal beschädigt. Wann genau der Kranz angezündet wurde, ist bislang nicht bekannt. Der auf mehrere hundert Euro geschätzte Schaden wurde am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr festgestellt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Sachbeschädigung an Bushaltestelle,

Bad Homburg, Schleußnerstraße, Donnerstag, 22.01.2026, 19.20 Uhr

(da)Unbekannte haben am Donnerstagabend den Glaseinsatz einer Bushaltestelle in Bad Homburg zerstört. Der Schaden wurde gegen 19.20 Uhr in der Schleußnerstraße festgestellt. Die Täter hatten zuvor den Glaseinsatz der Anzeigentafel beschädigt und so einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell