POL-HG: Fahndung nach Handtaschenräuber +++ Schneewall auf Fahrbahn errichtet

1. Fahndung nach Handtaschenräuber,

Königstein, Georg-Pingler-Straße, Montag, 26.01.2026, 22 Uhr

(da)Nach einem Handtaschenraub in Königstein fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Am Montag gegen 22 Uhr hielt sich eine Frau an einer Bushaltestelle in der Georg-Pingler-Straße auf, als ein bislang unbekannter Mann von der Hauptstraße kommend auf sie zugelaufen kam. Kurz vor der Bushaltestelle rannte er los und riss der Frau die Handtasche vom Arm. Die Frau versuchte noch, ihren Besitz zu sichern, wurde aber vom Täter zu Boden gerissen. Hier trat der Unbekannte mehrfach auf die am Boden Liegende ein, bis der Trageriemen riss und er mit seiner Beute in Richtung Klosterstraße bzw. Limburger Straße davonrannte. Die Angegriffene zog sich durch die Tat Verletzungen zu, die von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden mussten. Die Polizei fahndet derzeit umfangreich nach dem Tatverdächtigen, konnte ihn bislang jedoch nicht ausfindig machen. Es handelte sich um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann. Er war 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkel gekleidet und von schlanker Statur. Sein Aussehen wurde außerdem als "südländisch" beschrieben. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang Personen, die die Tat beobachtet haben oder in sonstiger Form zu ihrer Aufklärung beitragen können, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

2. Schneewall auf Fahrbahn errichtet,

Friedrichsdorf, Talstraße, Montag, 26.01.2026, 20.30 Uhr

(da)Am Montagabend errichteten Jugendliche in Friedrichsdorf einen Schneewall auf der Fahrbahn und schufen damit eine potenzielle Gefahr für den Verkehr. Gegen 20.30 Uhr wurde eine Streife der Polizeistation Bad Homburg in der Talstraße auf die Szenerie aufmerksam. Mehrere Jugendliche errichteten dort einen kniehohen Schneewall mitten auf der Fahrbahn. Bei Eintreffen der Streife rannten alle in Richtung Frankfurt-Tempel davon. Vier der Jugendlichen konnten näher beschrieben werden. Sie waren zwischen 14 und 20 Jahre alt, trugen alle eine schwarze Winterjacke. Der Erste trug einen grauen Kapuzenpullover, schwarze Schneehandschuhe, eine graue Jogginghose mit der Aufschrift "Supreme" und schwarze Schuhe. Der Zweite trug eine dunkelblaue Jeans und schwarze Schuhe, der Dritte schwarze Handschuhe, eine graue Jogginghose und dunkle Schuhe und der Vierte eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Auch wenn es in diesem Fall zu keinem Schaden kam, weist die Polizei eindringlich darauf hin, dass das Errichten von Schneewällen oder anderen Hindernissen auf öffentlichen Straßen keinesfalls ein harmloser Streich ist. Solche Hindernisse stellen eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr dar. Insbesondere bei winterlichen Straßenverhältnissen kann dies zu schweren Verkehrsunfällen führen. Die Polizei appelliert, von solchen Aktionen abzusehen, und ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

