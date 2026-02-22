PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eisenbahnwaggons beschädigt

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Im Zeitraum vom 08.02.2026 bis Freitagvormittag begaben sich Unbekannte auf das Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerks im Rehestädter Weg. An zwei abgestellten Eisenbahnwagen sowie einem Lagerschuppen zerstörten der oder die unbekannten Täter zahlreiche Fensterscheiben auf unbekannte Weise. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zu Personen oder Tatgeschehen nimmt die Polizei unter Tel. 03677/601124, Bezugsnummer 0044661/2026 entgegen. (jk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
