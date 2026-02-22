LPI-GTH: Vorfahrtunfall bei ausgeschalteter Ampel
Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)
Eine 49-Jährige befuhr am Samstagnachmittag mit ihrem VW die Langewiesener Straße in Richtung Paul-Löbe-Straße. Im Kreuzungsbereich missachtete sie bei ausgeschalteter Ampel die Vorfahrt eines von rechts kommenden Toyotas und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota in einen entgegenkommenden, im Kreuzungsbereich wartenden Linksabbieger Pkw Ford geschoben. Alle drei Fahrzeuge blieben fahrbereit, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. (jk)
