Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrtunfall bei ausgeschalteter Ampel

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Eine 49-Jährige befuhr am Samstagnachmittag mit ihrem VW die Langewiesener Straße in Richtung Paul-Löbe-Straße. Im Kreuzungsbereich missachtete sie bei ausgeschalteter Ampel die Vorfahrt eines von rechts kommenden Toyotas und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota in einen entgegenkommenden, im Kreuzungsbereich wartenden Linksabbieger Pkw Ford geschoben. Alle drei Fahrzeuge blieben fahrbereit, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. (jk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

