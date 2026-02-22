Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glätte-Unfall mit glimpflichem Ausgang

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Am Samstagvormittag war eine Familie mit ihrem Skoda auf der K 56 zwischen Dreiherrenstein und Auerhahn unterwegs. In einer Linkskurve kam die 26-jährige Fahrerin aufgrund von Winterglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstumpf. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Kinder, welche mit im Fahrzeug saßen, blieben glücklicherweise unverletzt. Der Pkw wurde durch das Unfallgeschehen beschädigt und in der Folge abgeschleppt. (jk)

