LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter einen geparkten Pkw in der Humboldtstraße. Die Unbekannten schlugen mit Glasflaschen auf den betroffenen Volkswagen ein und verursachten dabei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täter geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0045082/2026 (Tel.: 03621/781124) entgegengenommen. (ml)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
