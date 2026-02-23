LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Im Zeitraum vom 10.02.2026 bis 21.02.2026, 11.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dresdner Straße ein und entwendeten ein Mountainbike (Marke: Scott, Farbe: schwarz/gelb, Wert: 3.000 Euro). Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0045265/2026) zu melden. (ak)
