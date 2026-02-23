LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Die Fahrt einer 79-jährigen Mazda-Fahrerin endete am Samstagmorgen unfreiwillig im Gleisbett der Straßenbahn. Die Frau kam vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gartenstraße und beabsichtigte, die Fahrspur zu wechseln. Dabei geriet sie zu weit nach links, überfuhr die Bordsteinkante und kam erst im angrenzenden Schotterbett der Bahn zum Stehen. Der Pkw war im Gleis festgefahren und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. ...

mehr