LPI-GTH: Verqualmt
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Am Freitagabend kam es in der Amrastraße zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung. Die Feuerwehr kam vor Ort zum Einsatz. Augenscheinlich hatte ein 69-jähriger Bewohner sein Essen auf dem Herd vergessen, weshalb dieses verkohlte. Es wurden keine Personen verletzt. (ak)
