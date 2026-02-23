PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verqualmt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagabend kam es in der Amrastraße zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung. Die Feuerwehr kam vor Ort zum Einsatz. Augenscheinlich hatte ein 69-jähriger Bewohner sein Essen auf dem Herd vergessen, weshalb dieses verkohlte. Es wurden keine Personen verletzt. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

