POL-EL: Schüttorf - Diebstahl von Firmengelände an der Euregiostraße

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 25.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 01:35 Uhr zu einem Diebstahl von einem umzäunten Firmengelände an der Euregiostraße in Schüttorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft über eine Feuerwehrzufahrt Zugang zu dem Gelände einer geschädigten Institution. Dort begaben sich die Täter gezielt mit einem Fahrzeug zur Entladezone und brachen eine Wechselbrücke auf. Aus dieser wurden Teile der Ladung, unter anderem verschiedene Haushaltswaren, entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Bei dem verwendeten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleintransporter gehandelt haben. Der Transporter war augenscheinlich mit einem niederländischen (gelben) Kennzeichen versehen.

Zudem entfernten sich zwei weitere Personen fußläufig in Richtung Textilstraße. Diese waren dunkel und unauffällig bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug oder den beteiligten Personen geben können, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 / 776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

