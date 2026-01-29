PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Uelsen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Uelsen (ots)

Am Montag, den 26.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 14:40 Uhr und 14:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Uelsen an der Gölenkamper Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine bislang unbekannte Person touchierte beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten grauen Mercedes GLA. Durch den Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich die verursachende Person vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die erforderlichen Angaben zu hinterlassen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

