POL-EL: Neuenhaus - Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn

Neuenhaus (ots)

Am Mittwochabend, den 28.01.2026, kam es gegen 23:13 Uhr auf der Veldhausener Straße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 24-jähriger Mann befuhr mit einer Mercedes S-Klasse die Veldhausener Straße in Richtung Hauptstraße. Aufgrund der glatten Fahrbahn verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes GLE AMG 63 S. Der ebenfalls 24-jährige Beifahrer im unfallverursachenden Fahrzeug zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

