Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfall auf schneenasser Fahrbahn

Haren (ots)

Am Mittwoch, den 28.01.2026, kam es gegen 14:30 Uhr auf dem Düner Weg in Haren zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann befuhr mit einem VW Transporter den Düner Weg in Fahrtrichtung Wesuwe, als er aufgrund der schneenassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen zwei Bäume. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

