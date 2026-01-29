PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Vrees - Pkw durch Schneeballwürfe beschädigt

Vrees (ots)

Am Montag, den 26.01.2026, kam es gegen 16:45 Uhr auf der Rastdorfer Straße in Vrees zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Der Fahrer eines VW ID.7 fuhr die Rastdorfer Straße aus Richtung Vrees kommend in Fahrtrichtung Rastdorf. In Höhe der Einmündung Wulleberg hielten sich am rechten Fahrbahnrand etwa fünf bis zehn Kinder oder Jugendliche auf, die begannen, vorbeifahrende Fahrzeuge mit Schneebällen zu bewerfen. Dabei wurde auch der Pkw des Zeugen an der Fahrzeugfront getroffen.

Durch den Schneeballwurf wurde ein Sensor im Bereich des Kühlergrills beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Nach dem Vorfall flüchteten die beteiligten Kinder beziehungsweise Jugendlichen in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

