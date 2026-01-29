Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Polizeiinspektion Emsland

Grafschaft Bentheim - Warnung vor möglicher Betrugsmasche: Gefälschte Paketbenachrichtigungen im Umlauf

Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim (ots)

Die Polizei warnt aktuell vor einer möglichen Betrugsmasche im Zusammenhang mit in Briefkästen verteilten Flyern, die optisch an Benachrichtigungen über verpasste Paketsendungen erinnern.

Nach bisherigen Erkenntnissen ähneln diese Schreiben bekannten Benachrichtigungen von Paketdiensten. Auf den Flyern befindet sich unter anderem ein QR-Code sowie der Hinweis "Sendung verpasst - kein Problem". Durch das Scannen des Codes werden Empfänger auf eine Internetseite weitergeleitet.

Dabei könnte es sich um sogenanntes "Quishing" handeln. Bei dieser Betrugsform nutzen Täter QR-Codes, um Nutzer auf gefälschte Internetseiten zu lotsen. Ziel ist es, persönliche Daten, Zugangsdaten oder Zahlungsinformationen abzugreifen oder Schadsoftware auf dem Smartphone oder Tablet zu installieren.

Der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim sind bislang keine konkreten Schadensfälle bekannt. Dennoch wird ausdrücklich davor gewarnt, unbekannte QR-Codes aus Flyern, Schreiben oder anderen nicht eindeutig zuzuordnenden Quellen zu scannen.

Die Polizei empfiehlt:

Scannen Sie keine QR-Codes aus unerwarteten oder verdächtigen Schreiben

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Zugangsdaten auf unbekannten Internetseiten ein

Nutzen Sie bei Paketfragen ausschließlich die offiziellen Internetseiten oder Apps der bekannten Paketdienste

Bei Unsicherheiten oder verdächtigen Feststellungen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

