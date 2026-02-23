PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision im Kreisel

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute, gegen 06.30 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Renault-Fahrer aus Richtung Bahnhofstraße kommend in einen Verkehrskreisel und übersah dabei scheinbar ein 25km/h-Fahrzeug eines 16-Jährigen, welches sich bereits im Kreisel befand. Durch die Kollision wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Verkehrskontrolle entzogen

    Gotha (ots) - Am 22.02.2026 versuchte sich ein 45-jähriger Motorradfahrer gegen 23.00 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Krusewitzstraße zu entziehen. Beim wiederholten Versuch das Fahrzeug zu wenden, kam es nahezu aus dem Stand zur Kollision mit einem Funkstreifenwagen der Polizei. Es entstand geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und ein ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Verqualmt

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Freitagabend kam es in der Amrastraße zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung. Die Feuerwehr kam vor Ort zum Einsatz. Augenscheinlich hatte ein 69-jähriger Bewohner sein Essen auf dem Herd vergessen, weshalb dieses verkohlte. Es wurden keine Personen verletzt. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am 21.02.206 befuhr ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 01.50 Uhr die Rosenstraße und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren