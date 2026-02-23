LPI-GTH: Kollision im Kreisel
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Heute, gegen 06.30 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Renault-Fahrer aus Richtung Bahnhofstraße kommend in einen Verkehrskreisel und übersah dabei scheinbar ein 25km/h-Fahrzeug eines 16-Jährigen, welches sich bereits im Kreisel befand. Durch die Kollision wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ak)
