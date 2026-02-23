LPI-GTH: Kollision im Kreisel

Gotha (ots) - Am 22.02.2026 versuchte sich ein 45-jähriger Motorradfahrer gegen 23.00 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Krusewitzstraße zu entziehen. Beim wiederholten Versuch das Fahrzeug zu wenden, kam es nahezu aus dem Stand zur Kollision mit einem Funkstreifenwagen der Polizei. Es entstand geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und ein ...

mehr