Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugbrand auf Parkdeck - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am 11.02.2026 kam es gegen 10.50 Uhr zu einem Brand eines abgestellten PKWs in einem Parkdeck in der Bahnhofstraße. Brandobjekt war ein VW einer 36-Jährigen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden am Gebäude. Der PKW brannte vollständig aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die sich zum genannten Zeitpunkt in dem Parkdeck aufgehalten haben und Angaben zur Brandentstehung oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen machen können. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0036800/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

