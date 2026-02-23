PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anlagenbetrug

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Eine Seniorin wurde in den letzten Monaten Opfer eines Anlagenbetrugs. Ihr wurde durch eine Firma vorgegeben, dass diese ihr bei der Rückgewinnung von Geldern aus einem bereits vorangegangenen Betrug behilflich sein können. Ihr wurde gesagt, dass ihr verlorenes Geld von damals angeblich aufgefunden und durch die Täter in Kryptowährung angelegt wurde. Um das Geld und den Gewinn zurückzubekommen, sollte die Seniorin weitere Beträge an die vermeintlich helfende Firma überweisen und mehrfach Beträge in Kryptowährung investieren, damit ihr Konto verknüpft werden könne. Sie verlor damit mehrere Zehntausend Euro. 

Sollten Sie selbst derartige Anrufe bekommen, legen Sie sofort auf. 
Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren umgehend die 
Polizei. Bestenfalls notieren Sie sich die Telefonnummer. Besprechen 
Sie sich regelmäßig mit Ihren Angehörigen. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die 
polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 
03621-781504. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Erneut falscher Pfleger - Zeugen gesucht

    Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Am vergangenen Freitag zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr kam es in einem Pflegeheim in der Bahnhofstraße zu einem ähnlichen Sachverhalt wie am 12.02.2026 in Arnstadt (siehe PM: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6215810 ). Eine unbekannte, laut Zeugenaussagen, männliche Person mit weiblicher Erscheinung hatte sich Zutritt zum Pflegeheim verschafft und begab sich anschließend in die ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Fahrzeugbrand auf Parkdeck - Zeugen gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am 11.02.2026 kam es gegen 10.50 Uhr zu einem Brand eines abgestellten PKWs in einem Parkdeck in der Bahnhofstraße. Brandobjekt war ein VW einer 36-Jährigen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden am Gebäude. Der PKW brannte vollständig aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die sich zum ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Betrug bei Fahrschulprüfung

    Gotha (ots) - Am Freitag begab sich eine 32-Jährige in die Straße `Am Luftschiffhafen` um ihre theoretische Führerscheinprüfung abzulegen. Wie sich später herausstellte, war die Frau mit einer Videokamera ausgestattet und mit ihrem 27-jährigen Komplizen per Livestream verbunden. Dieser gab der Frau die Antworten in ihr Ohr vor, bis es von einem Mitarbeiter bemerkt wurde und die Polizei verständigt wurde. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren