Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anlagenbetrug

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Eine Seniorin wurde in den letzten Monaten Opfer eines Anlagenbetrugs. Ihr wurde durch eine Firma vorgegeben, dass diese ihr bei der Rückgewinnung von Geldern aus einem bereits vorangegangenen Betrug behilflich sein können. Ihr wurde gesagt, dass ihr verlorenes Geld von damals angeblich aufgefunden und durch die Täter in Kryptowährung angelegt wurde. Um das Geld und den Gewinn zurückzubekommen, sollte die Seniorin weitere Beträge an die vermeintlich helfende Firma überweisen und mehrfach Beträge in Kryptowährung investieren, damit ihr Konto verknüpft werden könne. Sie verlor damit mehrere Zehntausend Euro.

Sollten Sie selbst derartige Anrufe bekommen, legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren umgehend die Polizei. Bestenfalls notieren Sie sich die Telefonnummer. Besprechen Sie sich regelmäßig mit Ihren Angehörigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell