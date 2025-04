Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Geldausgabeautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 09.04.2025, gegen 2 Uhr kam es in einer Bankfiliale in der Schulstraße in Albbruck zu einer Sprengung eines Geldausgabeautomaten. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben sich kurz nach der Detonation mindestens zwei Tatverdächtige mit einem schwarzen, hochmotorisierten Fahrzeug, bei dem es sich um einen Kombi gehandelt haben könnte, zunächst in unbekannte Richtung entfernt.

Am bewohnten Bankgebäude entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt.

Weiteren Ermittlungen zur Folge dürfte die Täterschaft im Anschluss nach Dachsberg gefahren sein und ist mutmaßlich in ein Vereinsheim in der Birkenstraße eingebrochen.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (Tel.: 07761-934500) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Insbesondere werden auch Zeugen gesucht, die auf der Fahrtrecke von Albbruck nach Dachswald verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem gesuchten Fluchtfahrzeug gemacht haben.

Auch die Betreiber von Videoüberwachungskameras werden gebeten, diese entsprechend zu überprüfen und Hinweise zu melden.

