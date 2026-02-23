LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 20.02.2026, 15.30 Uhr bis 23.02.2026, 07.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Baustellenhalle im Ziegelhüttenweg. Der oder die Täter entwendeten einen Starkstromverteiler im Wert von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0046089/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell